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16:10, 13 марта 2024Россия

Падение обломков сбитого дрона привело к пожару в российском селе

В Белгородской области в результате падения обломков беспилотника начался пожар
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Белгородской области в результате падения обломков беспилотника начался пожар. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Обломки дрона упали на крышу дома в селе Стрелецкое, в результате чего воспламенился утеплитель, уточнил губернатор. Пожар потушили прибывшие на место сотрудники оперативных служб.

Гладков подтвердил сообщение об уничтожении двух беспилотников в небе регионом, о чем ранее проинформировало Минобороны.

Минобороны сообщило, что за ночь и утро 13 марта было перехвачено и уничтожено 58 украинских беспилотников. Дроны были замечены в небе над шестью российскими регионами: Воронежской, Брянской, Белгородской, Курской, Ленинградской и Рязанской областями. Позже об уничтожении украинских беспилотников сообщили и власти Ростовской области.

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      Алан Босиков
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