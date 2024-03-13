Падение обломков сбитого дрона привело к пожару в российском селе

В Белгородской области в результате падения обломков беспилотника начался пожар

В Белгородской области в результате падения обломков беспилотника начался пожар. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Обломки дрона упали на крышу дома в селе Стрелецкое, в результате чего воспламенился утеплитель, уточнил губернатор. Пожар потушили прибывшие на место сотрудники оперативных служб.

Гладков подтвердил сообщение об уничтожении двух беспилотников в небе регионом, о чем ранее проинформировало Минобороны.

Минобороны сообщило, что за ночь и утро 13 марта было перехвачено и уничтожено 58 украинских беспилотников. Дроны были замечены в небе над шестью российскими регионами: Воронежской, Брянской, Белгородской, Курской, Ленинградской и Рязанской областями. Позже об уничтожении украинских беспилотников сообщили и власти Ростовской области.