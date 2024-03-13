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15:52, 13 марта 2024Россия

Минобороны сообщило о новой попытке ВСУ атаковать Белгородскую область

Минобороны России сообщило об уничтожении еще двух дронов ВСУ под Белгородом

Фото: Reuters

Российские войска пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Белгородскую область при помощи беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, около 15:30 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона, направлявшихся к объектам на российской территории. Информация о последствиях на земле не приводится.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Белгороде. Никто не пострадал, однако повреждены фасад и окна строения, рассказал представитель оперативных служб региона.

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Кроме того, 13 марта украинский дрон врезался в жилой многоквартирный дом и взорвался. Информация о пострадавших не поступала, однако в нескольких квартирах выбиты окна. Также повреждены фасад и кровля здания. Взрывная волна была такой силы, что незначительные повреждения зафиксировали и в двух соседних с домом образовательных учреждениях.

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      Константин Лысяков
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