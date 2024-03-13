Минобороны сообщило о новой попытке ВСУ атаковать Белгородскую область

Минобороны России сообщило об уничтожении еще двух дронов ВСУ под Белгородом

Российские войска пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Белгородскую область при помощи беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, около 15:30 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона, направлявшихся к объектам на российской территории. Информация о последствиях на земле не приводится.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Белгороде. Никто не пострадал, однако повреждены фасад и окна строения, рассказал представитель оперативных служб региона.

Кроме того, 13 марта украинский дрон врезался в жилой многоквартирный дом и взорвался. Информация о пострадавших не поступала, однако в нескольких квартирах выбиты окна. Также повреждены фасад и кровля здания. Взрывная волна была такой силы, что незначительные повреждения зафиксировали и в двух соседних с домом образовательных учреждениях.