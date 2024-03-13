Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:10, 13 марта 2024Россия

Украинский беспилотник атаковал здание ФСБ в Белгороде

ТАСС: беспилотник ВСУ атаковал здание ФСБ в Белгороде
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Белгороде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

По словам собеседника агентства, в здании поврежден фасад и выбиты окна. Пострадавших нет.

Ранее стало известно об ударе ВСУ по жилому дому в Белгороде. На появившемся в сети фото видно выбитые оконные стекла и след от взрыва на кирпичной стене.

Кроме того, утром под обстрел вновь попал город Шебекино. Часть снарядов упала в промзоне населенного пункта. В результате пострадал сотрудник промышленного предприятия. Его доставили в городскую больницу Белгорода.

Материалы по теме:
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют? Что делать при атаке беспилотников
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют?Что делать при атаке беспилотников
3 августа 2023
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024

13 марта, комментируя удары по российским регионам, президент страны Владимир Путин заявил, что таким образом Украины пыталась если не сорвать выборы главы государства, то помешать нормальному процессу волеизъявления жителей. Он также считает, что таким образом Киев хочет «хоть что-то показать».

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский беспилотник атаковал нефтезавод под Рязанью. После удара начался мощный пожар, есть пострадавшие

      Орбакайте даст концерт в баре США на фоне отмен выступлений в России

      Захарова дала подсказку США об источнике средств для Украины

      В России школьники пошутили над главой региона и записали видео с извинениями

      Минобороны России сообщило о предотвращении новых атак ВСУ в двух регионах

      Путин прокомментировал возможность ввода войск НАТО на Украину

      Объяснено происхождение обломков «инопланетного аппарата» со дна океана

      В российском регионе застолье закончилось для мужчины расчленением

      Объемы вывоза овса из России взлетели

      Китайский гиперзвуковой БПЛА превзошел американский F-22

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше