Украинский беспилотник атаковал здание ФСБ в Белгороде

ТАСС: беспилотник ВСУ атаковал здание ФСБ в Белгороде

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Белгороде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

По словам собеседника агентства, в здании поврежден фасад и выбиты окна. Пострадавших нет.

Ранее стало известно об ударе ВСУ по жилому дому в Белгороде. На появившемся в сети фото видно выбитые оконные стекла и след от взрыва на кирпичной стене.

Кроме того, утром под обстрел вновь попал город Шебекино. Часть снарядов упала в промзоне населенного пункта. В результате пострадал сотрудник промышленного предприятия. Его доставили в городскую больницу Белгорода.

13 марта, комментируя удары по российским регионам, президент страны Владимир Путин заявил, что таким образом Украины пыталась если не сорвать выборы главы государства, то помешать нормальному процессу волеизъявления жителей. Он также считает, что таким образом Киев хочет «хоть что-то показать».