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18:21, 14 марта 2024Путешествия

Популярная курортная страна захотела принять больше туристов из России

Власти Кубы захотели принять более 200 тысяч туристов из России в 2024 году

Фото: Alex Meier / Unsplash

Власти Кубы захотели принять в 2024 году более 200 тысяч российских туристов. Об этом ТАСС сообщил министр туризма популярной курортной страны Хуан Карлос Гарсиа Гранда.

По словам главы ведомства, это не очень много в абсолютных показателях, однако это будет очень мотивирующий результат. «Я надеюсь, что в краткосрочной перспективе, пока я еще буду министром, мы дойдем до полумиллиона», — подчеркнул он.

Ранее летевший из России на Кубу самолет экстренно вернулся в московский аэропорт Шереметьево из-за больного пассажира. Отмечается, что лайнер вылетел в Варадеро из Москвы в 8:44 утра. На плохое самочувствие пожаловался пятилетний ребенок, который находился в самолете с семьей из четырех человек.

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      Фариза Бацазова
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