Поставки жемчуга в Россию сократились

РИА Новости: главным поставщиком жемчуга в Россию является Армения

Россия в 2023 году импортировала жемчуга в 3,4 раза меньше, чем 10 лет назад (общая стоимость сократилась до 818 тысяч долларов), а главным продавцом оказалась Армения, которая до 2017 года его вообще в РФ не поставляла, сообщает РИА Новости.

На страну приходится более половины объема российского импорта этих драгоценностей, следует из подсчетов журналистов на основании открытых данных. Вдвое меньше жемчуга в Россию ввезли из Китая. Также среди поставщиков отметились Таиланд и Гонконг.

По данным агентства, в 2014 году объем импорта в РФ составлял 2,8 миллиона долларов, а странами-импортерами тогда являлись Франция, Китай, Япония, Швейцария, Гонконг, Таиланд и Германия.

Ранее стало известно, что основными покупателями российского золота в 2022 году и начале 2023-го были ОАЭ, Турция и Китай, на которые пришлось 99,8 процента поставок.