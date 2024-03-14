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18:25, 14 марта 2024Забота о себе

Проблемы со зрением у 8-летнего мальчика оказались симптомом болезни-приговора

The Sun: врачи диагностировали начавшему плохо видеть мальчику детскую деменцию

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

В США врачи диагностировали 8-летнему Грейсону Неффу редкое заболевание, которое называют детской деменцией — болезнь Баттена. На историю мальчика обратило внимание издание The Sun.

В августе 2022 года мать заметила, что у ребенка появились проблемы со зрением — он смотрел телевизор, стоя вплотную к экрану. Офтальмолог обнаружил изменения сетчатки, и дальнейшая диагностика показала, что начинающаяся слепота — один из симптомов болезни-приговора, из-за которой жить мальчику осталось от пяти до десяти лет.

По данным врачей, дети с такой болезнью могут дожить максимум до 20 лет. Сейчас мальчик начал плохо видеть и учится ходить с белой тростью. Вскоре, по словам матери, болезнь «отключит» и другие функции организма. Лекарства от болезни Баттена пока нет, и сейчас Грейсон принимает экспериментальный, не одобренный американским Минздравом препарат для облегчения симптомов заболевания, покупка которого обходится семье в девять тысяч долларов в месяц.

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      Александра Лисица
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