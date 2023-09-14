Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:23, 14 сентября 2023Забота о себе

Выживший 11 сентября мужчина из-за теракта заболел редкой формой рака

Американец надышался асбестом 11 сентября и заболел множественной миеломой

Фото: Mark Lennihan / AP

Американец Джерард Вандерберг, выживший при атаке на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, заболел редкой формой рака. Его историю рассказывает People.

На момент теракта Вандербергу было 47 лет и он работал через дорогу от башен-близнецов, в которые врезались угнанные террористами самолеты. Когда через несколько дней после атаки он вернулся в офис за вещами, то заметил, что все вокруг покрыто белой пылью. Это был токсичный строительный материал — асбест, вдыхание которого провоцирует развитие рака. Собирая вещи, Вандерберг надышался пылью, а через восемь лет начал испытывать боли в коленях и боках. «Когда-то я был в прекрасной форме, спортивный, не болел, но что-то начало происходить с моим телом», — вспоминает он.

Сперва врачи нашли у мужчины злокачественную опухоль плазмоцитому, расположенную у правого легкого, а через год диагностировали множественную миелому — редкий рак костного мозга. По словам онколога Дэвида Сигела, лечащего врача мужчины, миелома — наиболее частая болезнь, встречающаяся у выживших 11 сентября, а также у сотрудников оперативных и коммунальных служб, которые работали на месте катастрофы.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019

Сейчас у Вандерберга ремиссия заболевания, а две недели назад его сын женился. «Я буду бороться за жизнь. Можно было сдаться, но я не таков», — говорит он.

Ранее американец Армандо Рамос подхватил загадочную болезнь во время поездки на Филиппины и теперь борется за жизнь. Мужчина прилетел в страну по семейным делам и сначала ощутил симптомы, похожие на симптомы гриппа — усталость и боль в горле. Позже он попал в больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Посольство США ответило на высылку из России двух сотрудников

    Россиянка устроила пожар в квартире из-за ссоры с мужем и спалила соседку

    В США испытают новый бомбардировщик до конца года

    Сообщник арестованной за наркотики актрисы Искандер собирался купить дачу

    В Москве из горящего здания эвакуировали 50 человек

    Россиянка шесть лет била троих маленьких детей и получила три года условно

    Сыну Байдена предъявили обвинения в хранении оружия при употреблении наркотиков

    Мужчина устроил стрельбу по жилому дому в Москве

    Боррель проконсультируется с Россией по вопросу о снятии санкций с Ирана

    Виктория Боня показала реакцию друзей на свое лицо после пластики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости