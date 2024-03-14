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01:46, 14 марта 2024Мир

В Турции обвинили Запад в нарушении данных России обещаний

Турецкий аналитик Озер: Запад нарушил данные России обещания о расширении НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Путин и Дмитрий Киселев

Владимир Путин и Дмитрий Киселев. Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Турецкий аналитик Энгин Озер прокомментировал интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву. Его слова приводит РИА Новости.

Озер обвинил Запад в нарушении обещаний, данных России. Это привело к изменению геополитической ситуации в мире, уверен он.

«Во-вторых, НАТО расширилось на Восток и включило в себя бывшие советские республики, несмотря на двусторонние соглашения. Этот вопрос является основной причиной недоверия президента Путина к Западу», — добавил эксперт.

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Аналитик подчеркнул, что потенциальное вхождение Украины и Грузии в НАТО выглядит как угроза для Кремля. Вопреки всем предупреждениям Тбилиси отказывается принять нейтральный статус страны.« Традиция несоблюдения соглашений западным миром может вызвать очень серьезные проблемы», — заключил Озер.

12 марта телеведущий Дмитрий Киселев проанонсировал большое интервью Владимира Путина. По его словам, президент намерен «дать оценки новым угрозам со стороны стран Запада» и «расставить все точки над i».

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