Путин обратился к россиянам в преддверии трехдневного голосования

Путин обратился к россиянам и назвал выборы крайне ответственным событием

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии трехдневного голосования на выборах главы государства, которое стартует завтра, 15 марта. Выступление транслировалось в эфире Первого канала.

Путин назвал выборы крайне важным событием и напомнил, что в России они проходят в восьмой раз, что демонстрирует незыблемость основного принципа демократического государства.

«Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому как действующий глава государства считаю необходимым обратиться сегодня к вам», — подчеркнул президент.

Выборы президента России назначены на 15-17 марта — впервые в истории страны они организованы в трехдневном формате. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.