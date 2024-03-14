Раскрыта цель рейда российских морпехов на правый берег Днепра

«Царьград»: морпехи РФ на правобережье Днепра погасили огневые точки ВСУ

Российские военные совершили рейд на подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) правый берег реки Днепр в Херсонской области, чтобы уничтожить огневые позиции противника и таким образом облегчить зачистку села Крынки. Такую цель операции раскрыл обозреватель «Царьграда» Илья Головнев.

«С вражеского берега бьют артиллерией и работают FPV-дроны, камикадзе. Для наших штурмовых групп это создает проблемы. И поэтому высадка десанта, как сейчас наши морпехи высаживались, несет цель погасить эти точки, чтобы нашим было легче зачистить Крынки», — пояснил он.

В среду, 13 марта, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что штурмовая группа российской группировки войск «Днепр» совершила успешный рейд на правый берег Днепра. По его словам, благодаря внезапности, противник не успел вовремя среагировать и потерял до 30 бойцов. При этом российским военным удалось отойти на левый берег без безвозвратных потерь, отметил Сальдо.