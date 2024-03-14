Россиянам назвали способы сэкономить на коммунальных услугах

Роскачество: починка сантехники позволит сэкономить на оплате «коммуналки»

Установка счетчиков воды поможет сэкономить на оплате ЖКУ. Этот и другие способы снизить траты на «коммуналку» назвали в Центре финансовой экспертизы Роскачества, пишет «Российская газета».

По словам экспертов, счетчики на воду позволяют не только платить за реальный расход воды, но и контролировать ее ежемесячный расход. Другой совет, который дали специалисты, — проверить и привести в порядок сантехнику и оборудование водоснабжения: подтекающий кран будет дополнительно «тратить» примерно 720 литров воды в месяц, а подтекающий бачок унитаза — приблизительно 60 тысяч литров. Устранить проблему с капающим краном удастся, если установить современные кран-буксы с металлокерамическими элементами вместо резиновых прокладок, а уменьшить расходы воды в два раза поможет использование качественных рычажных смесителей с аэратором, так как в этом случае отпадет необходимость каждый раз настраивать ее температуру, добавили эксперты.

Для экономии средств специалисты также призвали принимать душ вместо ванной — это поможет снизить расход воды в пять-семь раз. Помимо этого, сберечь до 200 литров воды в неделю и, как следствие, заплатить меньше получится, если закрывать кран во время чистки зубов и бритья. В Роскачестве также отметили, что дополнительно сэкономить удастся, если почаще использовать холодную воду вместо горячей, поскольку первая стоит дешевле.

Ранее IT-эксперт рассказала о возможности сэкономить на оплате ЖКУ за счет систем умного дома.

