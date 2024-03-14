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15:22, 14 марта 2024Среда обитания

Россиянам рассказали о нюансах покупки квартиры в ипотеку

Риелтор Мищенко: нужно помнить о сопровождающих ипотеку дополнительных расходах

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При покупке квартиры в ипотеку россиянам нужно помнить о сопровождающих ее дополнительных расходах. О нюансах приобретения жилья в кредит рассказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко, пишут «Известия».

Среди дополнительных трат будут госпошлина за регистрацию недвижимости, оценка объекта, услуги банка и риелтора, пояснила эксперт. Общая сумма таких расходов зависит от размера кредита и в среднем составляет около 1,5 процента, уточнила Мищенко.

Кроме того, стоит заранее рассчитать размер будущих выплат по ипотеке. «Лучше оформлять кредит на максимальный период, а в случае увеличения дохода погасить ипотеку досрочно, чтобы избежать лишних переплат. В любом случае ежемесячный платеж должен быть комфортным для заемщика, не ограничивать его не только в повседневных бытовых тратах, но и позволять откладывать хотя бы небольшие сбережения», — посоветовала эксперт. Мищенко порекомендовала рассчитать выплаты так, чтобы на ипотеку уходило не более 50 процентов дохода.

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Важно также понимать, какие действия с квартирой недопустимы, пока она в ипотеке. Например, жилье можно ремонтировать и вносить в завещание, а вот передавать по договору дарения и делать перепланировку — запрещено. «Также не всегда разрешается регистрировать в квартире других людей, если, конечно, такая опция предварительно не прописана в договоре», — отметила специалистка.

Ранее стало известно, что взявшие сейчас ипотеку на 20 лет россияне переплатят вчетверо. Экономисты уверены, что нынешние ставки 16-19 процентов заградительны, отчего спрос на жилье сокращается.

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      Нина Ташевская
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