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16:10, 14 марта 2024Путешествия

Россиянам стало дороже отдыхать за границей

Росстат: в феврале стоимость туров в Египет выросла на 14,4 процента

Фото: Andrés Dallimonti / Unsplash

В феврале 2024 года стоимость туров в Египет выросла на 14,4 процента по сравнению с январем, в Турцию — на 10,9 процента, а в ОАЭ — на 6,4 процента. О том, что россиянам стало дороже отдыхать за границей, свидетельствуют данные Росстата, на которые ссылается ТАСС.

Кроме того, в источнике говорится, что отдых в Абхазии, Азербайджане, Армении и Грузии подорожал на 5,2 процента, в Казахстане и Узбекистане — на 4,5 процента, а в Белоруссии — на 0,8 процента. Также россиянам придется потратить больше на поездки в Азию: цены на туры во Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Таиланд выросли на 1,3 процента.

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По данным Росстата, подорожал отдых и внутри страны. Так, цены на номера в российских отелях выросли на четыре процента, а туры на Черноморское побережье — на 0,6 процента.

Ранее российских путешественников предупредили о снижении цен на отдых в Иране. Известно, что в 2024 году тур на двоих в эту мусульманскую страну обойдется в 200-215 тысяч рублей.

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      Марина Черняк
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