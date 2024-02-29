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18:59, 29 февраля 2024Путешествия

Россиян предупредили о снижении цен на отдых в одной мусульманской стране

АТОР: тур на двоих для россиян в Иран обойдется в 200-215 тысяч рублей

Фото: Amin Safaripour / Unsplash

Российских путешественников предупредили о снижении цен на отдых в одной мусульманской стране. О стоимости отдыха в Иране сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в 2024 году тур на двоих туда обойдется в 200-215 тысяч рублей. Если брать перелет из Москвы в Тегеран отдельно, он будет стоить 27 тысяч рублей в начале марта.

«Продажи идут медленно, но вполне уверенно, фиксируем активность весенних бронирований», — поделились мнением в компании «Интурист».

Ранее россиян предупредили о подорожании летних туров в Грузию на 10 процентов за год. Уточняется, что речь идет о путевках к морю — в Батуми и Кобулети. Преимущественно россияне бронируют туры без перелета.

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      Зарина Дзагоева
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