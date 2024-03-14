Россиянам указали на разницу между симптомами инсульта и инфаркта

Кардиолог Пелагеина: инфаркт отличается от инсульта сильной болью в грудине

Первые признаки инфаркта и инсульта значительно отличаются друг от друга, но обе патологии требуют немедленного обращения за медицинской помощью, предупредила кардиолог ФМБА Татьяна Пелагеина. На разницу между симптомами этих опасных состояний она указала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам врача, основные симптомы инсульта — это бессвязная речь, нарушение координации, двигательной активности. Во время инсульта, продолжила она, человек ощущает сильную головную боль, слабость, демонстрирует признаки паралича, асимметрию черт лица, ухудшение зрения и даже может потерять сознание.

Отличительными симптомами инфаркта Пелагеина назвала сильную боль в грудине, которая может отдавать в левую руку, шею, челюсть, и боль, не имеющую четкой локализации. Кроме того, во время инфаркта у пациентов отмечается нарушение частоты сердечных сокращений, возникают тошнота, слабость, одышка, рвота, обморок. «Можно заметить, что некоторые симптомы этих состояний схожи. Инфаркт также может маскироваться под межреберную невралгию, болезни легких, остеохондроз», — заключила кардиолог.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич указала на провокаторов развития остановки сердца. Кореневич обратила внимание россиян, что тромбоэмболия ветвей легочной артерии (ТЭЛА) — одна из самых распространенных причин патологии.