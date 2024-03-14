Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:33, 14 марта 2024Забота о себе

Россиянам указали на разницу между симптомами инсульта и инфаркта

Кардиолог Пелагеина: инфаркт отличается от инсульта сильной болью в грудине

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Первые признаки инфаркта и инсульта значительно отличаются друг от друга, но обе патологии требуют немедленного обращения за медицинской помощью, предупредила кардиолог ФМБА Татьяна Пелагеина. На разницу между симптомами этих опасных состояний она указала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам врача, основные симптомы инсульта — это бессвязная речь, нарушение координации, двигательной активности. Во время инсульта, продолжила она, человек ощущает сильную головную боль, слабость, демонстрирует признаки паралича, асимметрию черт лица, ухудшение зрения и даже может потерять сознание.

Отличительными симптомами инфаркта Пелагеина назвала сильную боль в грудине, которая может отдавать в левую руку, шею, челюсть, и боль, не имеющую четкой локализации. Кроме того, во время инфаркта у пациентов отмечается нарушение частоты сердечных сокращений, возникают тошнота, слабость, одышка, рвота, обморок. «Можно заметить, что некоторые симптомы этих состояний схожи. Инфаркт также может маскироваться под межреберную невралгию, болезни легких, остеохондроз», — заключила кардиолог.

Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич указала на провокаторов развития остановки сердца. Кореневич обратила внимание россиян, что тромбоэмболия ветвей легочной артерии (ТЭЛА) — одна из самых распространенных причин патологии.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      В России указали на признаки перехода конфликта с НАТО в острую фазу

      Назван способ избавиться от запаха жареной рыбы на кухне

      Минобороны отчиталось об уничтожении еще одного БПЛА над Орловской областью

      Охраннику брянской гимназии изменили меру пресечения

      Европарламент призвал Россию вернуть Румынии ее золотые резервы

      Над Белгородом в третий раз за день сработала система ПВО

      Раскрыта цель рейда российских морпехов на правый берег Днепра

      В США назвали Макрона возомнившим себя реинкарнацией Наполеона агрессором

      В Астраханской области нашли огромные тоннели

      Российского врача признали виновной в смерти молодого пациента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше