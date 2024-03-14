Россиянин заказал полкилограмма наркотиков и спрятал в банковской ячейке

МВД: в Ялте задержан петербуржец, хранивший наркотики в банковской ячейке

В Ялте сотрудники полиции задержали петербуржца, который хранил наркотики в банковской ячейке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

По данным правоохранителей, житель Санкт-Петербурга приехал в Крым для продажи наркотиков. Он заранее заказал в мессенджере товар, забрал его и спрятал в банковской ячейке. Оттуда силовики изъяли около полукилограмма расфасованного на дозы в отдельных пакетах N-метилэфедрона.

По месту временного проживания наркодилера оперативники обнаружили тайник со 112 самодельными патронами, пистолетом и 190 граммами мефедрона. В отношении задержанного возбуждено три уголовных дела по статьям о незаконном обороте запрещенных веществ и оружия.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ выявили партию кокаина весом 650 килограммов, прибывшую из Латинской Америки.