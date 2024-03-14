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17:21, 14 марта 2024Силовые структуры

Россиянка получила штраф на десятки тысяч рублей за свастику

Суд во Владивостоке оштрафовал девушку на 30 тыс. рублей за свастику в Telegram

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал 21-летнюю местную жительницу на 30 тысяч рублей за публикацию с неприличными надписями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Она обвиняется в совершении правонарушения по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

По данным суда, 21 февраля девушка в Telegram-канале опубликовала изображение с флагом, с четырехконечной свастикой и неприличными надписями, оскорбляющими честь и достоинства человека и общую нравственность.

Ранее сообщалось, что спецназ ворвался в дом 35-летнего жителя Раздольненского района, подозреваемого в оскорблении религиозных чувств верующих.

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      Анна Габай
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