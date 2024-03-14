Российские компании признались в переманивании сотрудников

«Работа.ру»: 85 % российских бизнесменов признались в переманивании сотрудников

Ни один из 400 опрошенных представителей российского бизнеса не высказался за то, что переманивать сотрудников из других организаций недопустимо, а 85 процентов из них признались, что делали это в той или иной степени, следует из результатов исследования, проведенного сервисом «Работа.ру» во всех регионах страны.

О том, что работников удавалось забрать из компаний-конкурентов рассказали 62 процента респондентов, еще 23 процента из них пополняли штат за счет своих же клиентов и партнеров. Среди сфер, в которых, по мнению опрошенных, чаще всего переманивают специалистов, явным лидером оказались IT и телеком (80 процентов). В топ-3 также вошли топ-менеджеры (31 процент) и менеджеры по продажам (30 процентов).

Как выяснилось, основными мотивами, предлагаемыми сотрудникам при переходе в другую компанию являются повышение зарплаты (91 процент), интересный функционал (73 процента) и более высокая должность (72 процента). В свою очередь, среди рисков переманивания представители компаний назвали возможность нарваться на часто меняющих работу сотрудников-«летунов» (46 процентов), лояльное отношение новичков к прежнему работодателю (38 процентов), ухудшение отношений между компаниями и высокие траты на новых работников (по 31 проценту).

Ранее стало известно, что 57 процентов опрошенных россиян готовы поменять работу в 2024 году, а половина из них согласна сменить и профессию. При таких изменениях участники исследования собираются ориентироваться прежде всего на улучшение своего финансового положения (83 процента).