Россияне массово захотели сменить работу и профессию

«Работа.ру»: 57 процентов россиян готовы поменять работу в 2024 году

Больше половины россиян (57 процентов) готовы поменять работу в 2024 году. В свою очередь, желающих сменить профессию немногим меньше — 50 процентов опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Работа.ру», которые имеются в распоряжении «Известий».

Как выяснили аналитики, в наступающем году россияне готовы сменить работу в том случае, если получат хорошее предложение, при этом 17 процентов граждан решительно настроены ее поменять, а 26 процентов не планируют этим заниматься.

При выборе новой работы россияне в первую очередь обращают внимание на зарплату и финансовое вознаграждение (это важно для 83 процентов респондентов), а также на коллектив с руководством (55 процентов опрошенных), расположение офиса (38 процентов) и гибкий рабочий график (37 процентов). Помимо этого, 33 процента россиян учитывают наличие и размер бонусов и льгот, а также возможности профессионального развития, 30 процентов — возможность удаленной работы, а 28 процентов — интересные задачи и карьерный рост.

В число других важных при выборе работы критериев попали возможность обучения (26 процентов), хорошая репутация компании и престиж (15 процентов), отсутствие дресс-кода на работе (12 процентов), концепцию соблюдения баланса между работой и личной жизнью work-life balance (16 процентов) и корпоративную культуру (10 процентов).

Половина россиян заявила о готовности уйти из своей профессии в другую при получении привлекательного предложения. Однако 40 процентов граждан такой шаг в грядущем году совершать не планируют. О точной смене сферы деятельности в 2024 году сообщил каждый десятый респондент. 49 процентов россиян уже предпринимают шаги к смене профессии и смотрят вакансии. Еще 42 процента изучают новые профессии, а 14 процентов опрошенных в данных целях проходят профессиональную переподотовку или получают дополнительное образование.

Ранее россияне рассказали о работе мечты. Так, абсолютное большинство хотят работать в крупной российской компании, а в топ-5 наиболее привлекательных профессиональных сфер вошли IТ, финансы и услуги, строительство и промышленность.