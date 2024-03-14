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09:26, 14 марта 2024Силовые структуры

Российского экс-прокурора и его коллегу осудили за фальсификацию доказательств

В Новосибирске суд приговорил экс-прокурора Ференца к условному сроку

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирске суд приговорил бывшего прокурора города Дениса Ференца и бывшего руководителя управления прокуратуры области Александру Аверину к условному лишению свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Ференца осудили на два с половиной года условно. Его признали виновным по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 294 («Воспрепятствование осуществлению правосудия») УК РФ. Аверину приговорили к трем годам условно за пособничество в заведомо ложном доносе. Ее также лишили классного чина «старший советник юстиции» и государственной награды почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Гособвинение запрашивало для Ференца наказание в виде пяти лет лишения свободы, а для Авериной — пять лет лишения свободы условно.

Ференца и Аверину задержали в 2020 году в связи с расследованием дела в отношении бывшего главы совета директоров компании по производству винно-водочной продукции, пива и безалкогольных напитков «Винап» Олега Ярового. По версии следствия, правоохранители были причастны к фальсификации доказательств против предпринимательницы Натальи Васильевой — делового партнера Ярового, который хотел с помощью сфабрикованного уголовного преследования завладеть ее имуществом.

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