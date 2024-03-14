Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:18, 14 марта 2024Мир

Россию опять попросили вернуть Румынии ее золотой запас. Как он оказался у Москвы?

ЕП принял резолюцию с требованием к России вернуть Румынии золотые резервы

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, в которой попросили Россию вернуть Румынии золотые резервы, переданные для хранения в 1916 году. Речь идет более чем о 90 тоннах золота.

В ЕП отметили, что переданные Москве во время Первой мировой войны румынские религиозные ценности, архивы и золотые запасы не были возвращены, что можно считать «нарушением международного права». Парламентарии при этом признают, что некоторые ценности, принадлежащие национальной казне, вернули Румынии в 1935 и 1956 годах. Однако в данный момент 91,5 тонны чистого золота, входящего в резервы Национального банка Румынии, не возвращены стране, говорится в документе.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Румынское золото попало в Россию в 1916 году

Золотой запас румынского Национального банка был вывезен на хранение в Российскую империю по просьбе властей страны, когда пал Бухарест. В декабре 1916 года в Москву пришел первый эшелон с румынским золотом. В августе 1917 года, когда власть уже перешла к Временному правительству, в Москву из Ясс прибыла вторая, основная партия. Позже, после того как румынские войска заняли входившую в состав России Бессарабию (в 1918 году), советское правительство отказалось возвращать золото. Однако уже после завершения Второй мировой войны и вхождения Румынии в социалистический блок часть конфискованного была возвращена. СССР также согласился не требовать от Румынии репараций в 300 миллионов долларов, которые она должна была выплатить в соответствии с Парижским мирным договором 1947 года.

Вопрос о возвращении золотого запаса румынская сторона вновь подняла в середине 1990-х годов, а в 2012 году молдавские депутаты, входившие в тогдашнюю правящую парламентскую коалицию, потребовали, чтобы Россия вернула Румынии золото, назвав его точный вес — «93,4 тонны в виде монет и слитков».

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

В 2019 году управляющий Национальным банком Румынии Мугур Исэреску объяснял, что до Первой мировой войны золотой запас держали в монетах. «Значит, кроме стоимости золота три миллиарда евро, есть еще миллиард в нумизматической ценности», — уточнял он.

Материалы по теме:
«Любовь к родной стране, любовь к свободе» Как Гельмут Коль сделал немцев богатыми, объединил Германию и создал Евросоюз
«Любовь к родной стране, любовь к свободе»Как Гельмут Коль сделал немцев богатыми, объединил Германию и создал Евросоюз
28 апреля 2023
«Страна развивалась от одного кризиса к другому» Что привело Россию к катастрофе 1917 года
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»Что привело Россию к катастрофе 1917 года
26 октября 2020

Российский посол говорил, что тема золота больше не фигурирует в двусторонней повестке

В 2022 году посол России в Румынии Валерий Кузьмин был вызван в министерство иностранных дел страны. Российский дипломат заявил, что в двусторонней повестке дня больше не фигурирует проблема румынского золотого запаса. Это высказывание возмутило внешнеполитическое ведомство Румынии. Говоря о том, что вопрос не урегулирован, румынская сторона сослалась на договор о дружбе 2003 года.

В 2003 году президенты двух стран Владимир Путин и Ион Илиеску подписали договор о дружбе. В статье 1 договора говорится, что стороны будут решать вопросы двусторонних отношений путем переговоров в соответствии с нормами международного права.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Полевой командир-ичкериец заявил об атаке его боевиков на границу России

      У самолета со 125 пассажирами на борту отказал двигатель во время полета

      Карди Би оконфузилась на камеру

      Названы лучшие регионы России для встречи весны

      Восьмиклассник пронес нож в российскую школу и ранил сверстника

      Туристку из страны СНГ нашли задушенной в отеле Индии

      Психолог назвала способы сопротивляться внезапным плохим новостям

      Назван ожидаемый срок начала работы «Силы Сибири-2»

      Россия призвала ООН оценить данные об иностранных наемниках на Украине

      Обстрел ВСУ повредил школу в Брянской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше