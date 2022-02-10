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Российского посла вызвали в МИД Румынии

Посол РФ в Румынии Кузьмин был вызван в МИД страны после пресс-конференции
Валерий Кузьмин

Валерий Кузьмин. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Посол России в Румынии Валерий Кузьмин был вызван в министерство иностранных дел страны после пресс-конференции по случаю Дня дипломатического работника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство в четверг, 10 февраля.

В МИД пояснили, что в ходе встречи государственный секретарь по стратегическим делам Юлиан Фота донес до российского дипломата постоянно повторяемую Румынией, США и НАТО позицию о том, что комплекс противоракетной обороны в Девеселу носит чисто оборонительный характер и не направлен против России, также отсутствуют намерения или возможности разместить там ракеты наступательного типа.

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«В связи с деятельностью румыно-российской комиссии по изучению проблем, связанных с историей двусторонних отношений, включая проблему румынского золотого запаса, переданного в Москву в период Первой мировой войны, в связи с которой посол РФ в Румынии сказал в среду, вопреки реальности, что эта тема не фигурирует в двусторонней повестке дня», — добавили в ведомстве.

Госсекретарь указал, что шестая сессия комиссии будет проведена в Румынии в соответствии с решением комиссии, принятом на пятой сессии в ноябре 2019 года, и подтвердил готовность МИД поддерживать ее деятельность.

В министерстве заявили, что подобные публичные выступления не благоприятствуют проведению естественного диалога и установлению доверия и конструктивных отношений между сторонами с уважением их законных интересов.

Ранее Румыния анонсировала совместные с США учения истребителей, которые пройдут 8-17 февраля. Американский отряд в составе 50 военных прибудет в Европу, чтобы провести тренировочные полеты.

Марина Совина
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