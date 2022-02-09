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Румыния анонсировала совместные с США учения истребителей

Румыния и США проведут совместные учения истребителей 8-17 февраля

Фото: U.S. Navy / Anthony Flynn / Reuters

Румыния анонсировала совместные с США учения истребителей, которые пройдут 8-17 февраля. Об этом сообщает румынское Министерство национальной обороны.

Американский отряд в составе 50 военных прибудет в Европу, чтобы провести тренировочные полеты. ВМС США также отправят четыре истребителя F/A-18 Super Hornet, со стороны ВВС Румынии в учениях поучаствуют самолеты F-16 Fighting Falcon.

«Основной целью совместных учебных миссий является повышение оперативной совместимости между союзниками по НАТО», — говорится в заявлении министерства.

Первые американские солдаты — более 100 военных — прибыли в Румынию в рамках расширения сил НАТО на востоке, они подготовят расквартирование войск. Кроме того, американские военные, которые были переброшены в Польшу и Румынию, в скором времени проведут учения с местными силами.

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Виктория Кондратьева
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