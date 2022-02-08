Первые американские солдаты прибыли в Румынию

Первые американские солдаты — более 100 военных — уже прибыли в Румынию в рамках расширения сил НАТО на востоке. Об этом рассказал министр национальной обороны Румынии Василе Дынку, цитату приводит РИА Новости.

Это специалисты, которые готовят расквартирование войск НАТО в стране. По мнению главы Минобороны, это означает, что вскоре прибудет и оставшаяся часть войск.

«Мы давно готовы, и у нас есть несколько мест, где могут быть размещены американские солдаты.(...) Мы готовы и с точки зрения логистики, и с других точек зрения», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби рассказал, что американские военные, которые были переброшены в Польшу и Румынию, в скором времени проведут учения с местными силами.

Известно, что Штаты направили Европу контингент численностью около трех тысяч солдат.