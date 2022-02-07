Переброшенные в Польшу и Румынию американские военные проведут учения

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби рассказал, что американские военные, которые были переброшены в Польшу и Румынию, в скором времени проведут учения с местными силами, сообщает РИА Новости.

«Я бы ожидал увидеть после того, как они обоснуются, проведения некоторых учений с их партнерами в Румынии и Польше», — заявил представитель Пентагона.

На вопрос о том, что военнослужащие США делали в последние два дня, он ответил, они осуществляли переброску и занимались размещением. Известно, что Штаты направили Европу контингент, размером около трех тысяч солдат.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация тесно сотрудничает с Конгрессом США и зарубежными союзниками для увеличения объемов военной помощи Украине. Он также напомнил, что США разрешили своим союзникам поставлять Украине американскую военную технику и развернули в Европе дополнительные силы.