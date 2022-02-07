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Переброшенные в Польшу и Румынию американские военные проведут учения

Пресс-секретарь Пентагона Кирби заявил, что военные США проведут учения в Румынии и Польше

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби рассказал, что американские военные, которые были переброшены в Польшу и Румынию, в скором времени проведут учения с местными силами, сообщает РИА Новости.

«Я бы ожидал увидеть после того, как они обоснуются, проведения некоторых учений с их партнерами в Румынии и Польше», — заявил представитель Пентагона.

На вопрос о том, что военнослужащие США делали в последние два дня, он ответил, они осуществляли переброску и занимались размещением. Известно, что Штаты направили Европу контингент, размером около трех тысяч солдат.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация тесно сотрудничает с Конгрессом США и зарубежными союзниками для увеличения объемов военной помощи Украине. Он также напомнил, что США разрешили своим союзникам поставлять Украине американскую военную технику и развернули в Европе дополнительные силы.

Марина Совина
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