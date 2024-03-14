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21:58, 14 марта 2024Ценности

Секс-символ MMA случайно оголила грудь во время драки с сестрой

Кадр: @paigevanzant

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович подралась с сестрой и оконфузилась на камеру. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном видео 33-летняя спортсменка запечатлена в черной облегающей юбке и кроп-топе. Во время шуточной драки с родственницей верхнее изделие случайно оголило грудь знаменитости.

Известно, что Остович считается секс-символом MMA. Девушка прославилась благодаря участию в шоу The Ultimate Fighter, после которого пробилась в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

В феврале известная британская боксерша и модель OnlyFans Элли Брук поделилась откровенным видео из ванной комнаты. Тогда 26-летняя спортсменка опубликовала в ролик, в котором запечатлела себя в зеркало. На размещенных кадрах девушка позировала в полупрозрачном комплекте нижнего белья коричневого цвета.

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      Карина Черных
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