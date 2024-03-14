Сошедшаяся с пожилым мужчиной из-за денег модель стала зарабатывать больше него

Порномодель из Австралии сошлась с пожилым обеспеченным мужчиной из-за проблем с деньгами и в итоге влюбилась в него. Об этом пишет Yahoo Lifestyle.

Молодая модель и порнозвезда Нова Хоторн познакомилась с 62-летним Джеймсом на специальном сайте для sugar daddy — зрелых мужчин, которые готовы обеспечивать юных любовниц. Они стали общаться, а затем Джеймс предложил Хоторн переехать к нему до окончания колледжа. Однако вскоре после выпускного девушки началась пандемия, и в итоге она прожила с Джеймсом в качестве его соседки несколько лет.

При этом Хоторн утверждает, что в ее решении о переезде была не только корысть: Джеймс, как и она сама, серьезно погружен в проблемы экологии и социального равенства, и об этом он сразу написал в своем профиле. За время их совместной жизни мужчина также помогал Хоторн покупать рекламу в соцсетях, чтобы она смогла прославиться. В конце концов девушка обрубила все контакты с другими спонсорами и стала поддерживать личные отношения лишь с Джеймсом. А вскоре после этого поняла, что любит его, и призналась ему в этом. Мужчина воспринял новости с энтузиазмом и сказал, что никогда не признался бы в любви первым, чтобы не ставить Хоторн перед сложным выбором.

Теперь пара живет вместе без всякой финансовой подоплеки. Более того, благодаря инвестициям Джеймса Хоторн стала зарабатывать больше него, и теперь партнеры остаются вместе лишь из-за любви друг к другу.

«Раньше я не встречалась ни с кем старше меня больше, чем на четыре-пять лет, но, имея опыт работы в секс-индустрии и в стриптизе, я встречала много парней моего возраста, которых сложно назвать джентльменами. Я видела, насколько отвратительно они могут себя вести. Поэтому неудивительно, что я сошлась с кем-то значительно старше — мужчины постарше, как правило, понимали меня лучше, но я не ожидала, что все произойдет именно так!» — поделилась мыслями насчет партнера девушка.

Ранее сообщалось, что порномодель Энни Найт, известная как самая сексуально активная женщина Австралии, заявила, что ее цель в этом году — переспать с 365 мужчинами. К середине февраля ей удалось переспать уже с 70 людьми.