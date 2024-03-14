Спецназ Росгвардии провел задержания в игорном клубе Ярославля и попал на видео

В Ярославле спецназ Росгвардии задержал организатора подпольного игорного клуба

В Ярославле спецназ Росгвардии совместно с коллегами из МВД пресек деятельность подпольного игорного клуба и задержал его организатора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Ярославской области и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как силовики разбивают стекло на двери и входят в помещение. Внутри находятся организатор игорной деятельности и администратор, их задерживают. Кроме того, в здании клуба сотрудники правоохранительных органов обнаруживают шесть стационарных компьютеров, которые в ходе осмотра изымают.

Утоняется, что задержанных доставили в отдел. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 («Незаконная организация и проведение азартных игр») УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее спецназ ворвался в дом 35-летнего жителя Крыма, подозреваемого в оскорблении религиозных чувств верующих.