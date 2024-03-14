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22:17, 14 марта 2024Мир

США отказались признать легитимность выборов в новых регионах России

Госдеп: США не признают легитимность выборов в новых регионах России

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

США не признают легитимность президентских выборов в новых регионах России — Луганской и Донецкой республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер, его цитирует РИА Новости.

В ходе брифинга он подчеркнул, что американская сторона, несмотря на итоги референдумов, считает эти регионы украинскими. «США не признают и никогда не признают легитимности и итогов этого фиктивного голосования, проводимого на территории суверенной Украины в рамках российских президентских выборов», — указал Миллер.

Кроме того, представитель ведомства пригрозил привлечь к ответственности наблюдателей на выборах.

Выборы главы государства в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. В них будут участвовать четыре кандидата: самовыдвиженец и действующий глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, кандидат от КПРФ Николай Харитонов и кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

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      Марина Совина
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