США отказались признать легитимность выборов в новых регионах России

Госдеп: США не признают легитимность выборов в новых регионах России

США не признают легитимность президентских выборов в новых регионах России — Луганской и Донецкой республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер, его цитирует РИА Новости.

В ходе брифинга он подчеркнул, что американская сторона, несмотря на итоги референдумов, считает эти регионы украинскими. «США не признают и никогда не признают легитимности и итогов этого фиктивного голосования, проводимого на территории суверенной Украины в рамках российских президентских выборов», — указал Миллер.

Кроме того, представитель ведомства пригрозил привлечь к ответственности наблюдателей на выборах.

Выборы главы государства в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. В них будут участвовать четыре кандидата: самовыдвиженец и действующий глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, кандидат от КПРФ Николай Харитонов и кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков.