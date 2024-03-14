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06:04, 15 марта 2024Бывший СССР

Стало известно об активной сдаче бойцов ВСУ в плен под Работино

Боец: украинские военные активно сдаются в плен под Работино

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинские военные активно сдаются в плен на фоне активной работы российских беспилотников и артиллерии, рассказал оператор БПЛА 70-го полка с позывным «Доктор». Его слова приводит РИА Новости.

«Энтузиазма у противника очень сильно поубавилось. Сейчас это достаточно возрастные дядьки, мобилизованные, как правило, которые охотно сдаются в плен, потому что находиться под градом артиллерии, ударных БПЛА им не особо хочется», — сказал военнослужащий.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «Ленте.ру», что самые ожесточенные бои в зоне украинского конфликта сегодня идут именно возле Работино и под Авдеевкой. «По этим направлениям ВСУ пытаются добиться хоть чего-то. Но, даже если и заходят на какую-то территорию, это все равно не успех. Наша главная задача — уничтожение резервов противника для выполнения последующих целей», — заключил Дандыкин.

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      Марина Совина
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