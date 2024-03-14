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17:09, 14 марта 2024Силовые структуры

Российских студентов из «подпольного штаба Навального» посадили на 3,5 года

Суд приговорил 2 студентов НИУ ВШЭ из «подпольного штаба Навального» к 3,5 года

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Хорошевский суд Москвы приговорил к 3,5 года лишения свободы двух студентов Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Ивана Трофимова и Алину Олехнович из «подпольного штаба Алексея Навального» (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Осужденные признаны виновными в участии в экстремистской организации.

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      Любовь Ширижик
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