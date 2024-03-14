Убегавший от полиции после разбоя россиянин спрыгнул со второго этажа

В Петербурге совершивший разбой мужчина спрыгнул со 2 этажа, убегая от полиции

В Санкт-Петербурге местный житель после разбойного нападения, убегая от полиции, выпрыгнул из окна второго этажа и сломал ногу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 13 марта. Трое жителей Петербурга и области в возрасте 21 и 22 лет с кастетом и пневматическим пистолетом вломились в квартиру на улице Чайковского, в которой проживают двое безработных 19 и 22 лет. От них нападавшие требовали возврата денег, но забрали только пять тысяч рублей.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, подозреваемые поспешили скрыться. Один из них решил воспользоваться окном, но в результате падения со второго этажа сломал ногу. Сейчас он госпитализирован. Двое других нарушителей задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские задержали 29-летнего мужчину за разбойные нападения на ювелирные салоны Майкопа.