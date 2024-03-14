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15:42, 14 марта 2024Силовые структуры

Уклонившегося от службы в Российской армии уроженца Таджикистана задержали

В Москву доставили уроженца Таджикистана, уклонившегося от службы в ВС РФ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Россию доставили уроженца Таджикистана, который уклонился от прохождения военной службы в Вооруженных силах (ВС) РФ и был объявлен в розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, двое уроженцев Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения получили российские паспорта и были призваны на срочную военную службу в армию. Несмотря на это, 22 октября 2023 года они покинули сборочный пункт военного комиссариата Москвы и скрылись. Мужчин объявили в розыск. Им также заочно предъявили обвинение по части 1 статьи 328 («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») УК РФ и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Вскоре одного из них задержали на территории Белоруссии и доставили в Москву. Во время допроса он полностью признал вину. Местонахождение второго фигуранта дела устанавливается.

Ранее Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 80 тысяч рублей военнослужащего Андрея Шульгина, который уклонился от службы и больше года скрывался на территории Республики Бурятия.

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