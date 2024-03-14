Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:33, 14 марта 2024Наука и техника

Установлено скрытое распространение туберкулеза по всему миру

The Lancet Infectious Diseases: у многих больных туберкулезом отсутствует кашель

Фото: Unsplash

Более 80 процентов пациентов с туберкулезом по всему миру не имеет главный симптом заболевания — постоянный кашель. К такому выводу пришли специалисты медицинского центра Амстердамского университета, которые опубликовали результаты исследования в журнале The Lancet Infectious Diseases.

Отсутствие кашля у большинства больных опасной инфекцией и ее практически скрытое течение объясняет, почему, несмотря на огромные усилия по диагностике и лечению этого заболевания, бремя туберкулеза (ТБ) в Африке и Азии почти не снижается. Кашель является отправной точкой для постановки диагноза, однако если он отсутствует, диагноз, скорее всего, будет поставлен позже, когда инфекция уже могла распространиться на других людей.

В исследовании были проанализированы результаты национального мониторинга в 12 странах и установлено, что, помимо отсутствия кашля, более четверти больных туберкулезом вообще не имели никаких симптомов, причем обе эти черты чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Четверть из тех, у кого не было кашля, имели большое количество бактерий в мокроте и, вероятно, очень заразны.

По словам авторов, для предотвращения распространения туберкулеза необходимо сосредоточиться на рентгеновском скрининге и разработке новых недорогих и простых в использовании тестов.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала в Петербурге членов законспирированной ячейки РДК. Они хотели отправить в зону СВО отравленные продукты

      Развратившего 20 российских детей иностранца осудили на 14 лет колонии

      Губернатор опубликовал кадры последствий атаки на Белгород

      Ряд стран ЕС выступили против использования российских активов для снарядов ВСУ

      Хинштейн предупредил об угрозе резкого падения выручки «Почты России»

      В Тбилиси произошел взрыв

      Установлено скрытое распространение туберкулеза по всему миру

      Врач развеял популярный миф о посуде с антипригарным покрытием

      В США заявили о неспособности Украины выстоять с новым пакетом помощи

      В России объяснили отношение Украины к мирным переговорам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше