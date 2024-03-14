Установлено скрытое распространение туберкулеза по всему миру

The Lancet Infectious Diseases: у многих больных туберкулезом отсутствует кашель

Более 80 процентов пациентов с туберкулезом по всему миру не имеет главный симптом заболевания — постоянный кашель. К такому выводу пришли специалисты медицинского центра Амстердамского университета, которые опубликовали результаты исследования в журнале The Lancet Infectious Diseases.

Отсутствие кашля у большинства больных опасной инфекцией и ее практически скрытое течение объясняет, почему, несмотря на огромные усилия по диагностике и лечению этого заболевания, бремя туберкулеза (ТБ) в Африке и Азии почти не снижается. Кашель является отправной точкой для постановки диагноза, однако если он отсутствует, диагноз, скорее всего, будет поставлен позже, когда инфекция уже могла распространиться на других людей.

В исследовании были проанализированы результаты национального мониторинга в 12 странах и установлено, что, помимо отсутствия кашля, более четверти больных туберкулезом вообще не имели никаких симптомов, причем обе эти черты чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Четверть из тех, у кого не было кашля, имели большое количество бактерий в мокроте и, вероятно, очень заразны.

По словам авторов, для предотвращения распространения туберкулеза необходимо сосредоточиться на рентгеновском скрининге и разработке новых недорогих и простых в использовании тестов.