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09:54, 14 марта 2024Бывший СССР

В Киргизии приняли закон о контроле за иностранными НКО

Парламент Киргизии окончательно принял закон о контроле за иностранными НКО

Фото: Владислав Ногай / ТАСС

Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии окончательно принял закон о контроле за иностранными некоммерческими организациями (НКО). Сообщение опубликовано на сайте парламента Киргизии.

Как отмечается, изменения в закон «О некоммерческих организациях» приняты с целью обеспечить прозрачность работы НКО в стране. Отдельное внимание уделяется финансированию организаций, являющихся представительствами иностранных НКО, или финансируемых из бюджетов третьих стран.

Законом предусматривается введение таких терминов, как «иностранная некоммерческая организация», «структурные подразделения иностранных некоммерческих организаций», «некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного представителя». Законопроект был внесен представителями как правящей коалиции, так и оппозиционных фракций.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров призвал США и другие страны не вмешиваться во внутренние дела республики на фоне принятия закона о НКО. По его словам, республика выступает за равноправное сотрудничество с Вашингтоном.

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      Юрий Леонов
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