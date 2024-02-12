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08:49, 12 февраля 2024Бывший СССР

Киргизия призвала США не вмешиваться в дела республики

Президент Киргизии Жапаров призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны

Фото: Pavel Bednyakov / Reuters

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал США и другие страны не вмешиваться во внутренние дела республики. Об этом пишет ТАСС.

Жапаров также отметил, что Соединенным Штатам следует объективно оценивать процессы, которые происходят в Киргизии. По его словам, республика выступает за равноправное сотрудничество и готова работать со всеми, в том числе и с Вашингтоном. «Единственная моя просьба — не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», — сказал глава Киргизии.

В конце января государственный секретарь США Энтони Блинкен написал Жапарову официальное письмо, в котором предупредил Бишкек об опасностях законов об иностранных агентах для киргизской демократии. По его словам, в Соединенных Штатах знают о последствиях подобных законов по опыту других стран и беспокоятся об уменьшении международной поддержки Бишкека в случае принятия соответствующих юридических норм.

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      Марина Совина
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