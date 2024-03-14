В Молдавии заявили о рекордном уровне абсолютной бедности

Депутат Караман заявила о рекордном уровне абсолютной бедности в Молдавии

В Молдавии уровень абсолютной бедности стал рекордным, достигнув показателя в 31 процент. Об этом сообщила депутат от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман, ее цитирует РИА Новости.

«Уровень абсолютной бедности вырос и составил 31 процент от общего количества населения. Впервые в истории республики мы имеем такую цифру», — сказала она.

Караман задала вопрос, о каком качестве управления можно говорить при таком показателе. По ее данным, 1,3 процента населения страны живут на 50 леев в день, а это меньше трех долларов. Оппозиционный депутат подчеркнула, что повышение зарплат отстает от роста уровня инфляции. Кроме того, в Молдавии выросла безработица на 1,5 процента.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что республика уже одной ногой является членом Европейского союза (ЕС). Почти половина населения страны является полноценными гражданами ЕС, так как имеют и румынское гражданство, объяснил он.