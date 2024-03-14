Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:15, 14 марта 2024Бывший СССР

В Молдавии заявили о рекордном уровне абсолютной бедности

Депутат Караман заявила о рекордном уровне абсолютной бедности в Молдавии

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Молдавии уровень абсолютной бедности стал рекордным, достигнув показателя в 31 процент. Об этом сообщила депутат от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман, ее цитирует РИА Новости.

«Уровень абсолютной бедности вырос и составил 31 процент от общего количества населения. Впервые в истории республики мы имеем такую цифру», — сказала она.

Караман задала вопрос, о каком качестве управления можно говорить при таком показателе. По ее данным, 1,3 процента населения страны живут на 50 леев в день, а это меньше трех долларов. Оппозиционный депутат подчеркнула, что повышение зарплат отстает от роста уровня инфляции. Кроме того, в Молдавии выросла безработица на 1,5 процента.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что республика уже одной ногой является членом Европейского союза (ЕС). Почти половина населения страны является полноценными гражданами ЕС, так как имеют и румынское гражданство, объяснил он.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      В России указали на признаки перехода конфликта с НАТО в острую фазу

      Белоруссия назвала крайне тяжелой обстановку у госграницы

      55-летняя Светлана Бондарчук станцевала в топе от бикини перед камерой

      Назван способ избавиться от запаха жареной рыбы на кухне

      Минобороны отчиталось об уничтожении еще одного БПЛА над Орловской областью

      Охраннику брянской гимназии изменили меру пресечения

      Европарламент призвал Россию вернуть Румынии ее золотые резервы

      Над Белгородом в третий раз за день сработала система ПВО

      Раскрыта цель рейда российских морпехов на правый берег Днепра

      В США назвали Макрона возомнившим себя реинкарнацией Наполеона агрессором

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше