В НАТО почувствовали уязвимость от российских ракет

Страны НАТО хотят совершенствовать систему ПРО из-за гиперзвуковых ракет России

Гиперзвуковые ракеты России требуют от НАТО массивной и многослойной системы противоракетной обороны (ПРО). Уязвимость от российских ракет почувствовал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия действительно интенсивно инвестирует в продвинутые системы вооружений, что показывает потребность стран-членов блока в многослойной комбинированной ПРО и противовоздушной обороне (ПВО).

«Стратегии, которые мы наблюдаем на Украине — это перегрузка ПВО путем ударов волнами ракет и дронов одновременно», — отметил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг признал, что украинские удары по кораблям Черноморского флота (ЧФ) России наносились ракетами, поставленными членами альянса. По его словам, удары по российским кораблям наносились ракетами Scalp и Storm Shadow. Он добавил, что использование ракет НАТО для ударов по флоту России «подтверждает важность увеличения поставок ракет Украине».