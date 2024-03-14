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16:15, 14 марта 2024Россия

В Орловской области сбили очередной беспилотник

Орловский губернатор Клычков сообщил о сбитом беспилотнике

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Орловской области сбили очередной беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом заявил губернатор российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Друзья, в небе над Орловской областью продолжает работать ПВО. Очередной вражеский БПЛА был успешно ликвидирован», — написал он.

Глава области также отметил, что на данный момент задействованы все оперативные службы. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее стало известно, что в Орловской области сработала система противовоздушной обороны. «Сегодня днем при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбит беспилотный летательный аппарат», — пояснил Клычков.

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      Никита Абрамов
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