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14:02, 14 марта 2024Россия

В Орловской области сработала система ПВО

Орловский губернатор Клычков сообщил о срабатывании системы ПВО

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Орловской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбит беспилотный летательный аппарат», — пояснил он.

По предварительным данным, добавил глава области, пострадавших и повреждений нет. На данный момент все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности.

Ранее стало известно, что власти Липецкой области получают информацию о возможных прилетах беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. «Еще раз напоминаю, что нужно быть в готовности быстро прейти в комнату, помещение без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — написал губернатор Игорь Артамонов.

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      Никита Абрамов
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