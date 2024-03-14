В Орловской области сработала система ПВО

Орловский губернатор Клычков сообщил о срабатывании системы ПВО

В Орловской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбит беспилотный летательный аппарат», — пояснил он.

По предварительным данным, добавил глава области, пострадавших и повреждений нет. На данный момент все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности.

Ранее стало известно, что власти Липецкой области получают информацию о возможных прилетах беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. «Еще раз напоминаю, что нужно быть в готовности быстро прейти в комнату, помещение без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — написал губернатор Игорь Артамонов.