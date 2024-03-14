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23:02, 14 марта 2024Россия

В России открылись первые участки для голосования на выборах президента

На Дальнем Востоке открылись участки для голосования на выборах президента

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России началось трехдневное голосование на выборах президента, которые продлятся с 15 по 17 марта. Первые в стране избирательные участки открылись на Дальнем Востоке 8:00 по местному времени (23:00 по Москве).

За три дня выборов россияне смогут отдать свой голос на одном из более чем 94 тысяч избирательных участков, последние из которых закроются 17 марта в Калининграде в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве). Жители 29 регионов страны, заранее подавшие заявление через сайт Госуслуг, смогут проголосовать дистанционно. Досрочное голосование завершилось 14 марта.

В выборах президента принимают участие четыре кандидата, успешно завершивших процедуру регистрации: действующий глава государства Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, зампреда Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

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