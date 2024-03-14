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18:56, 14 марта 2024Силовые структуры

В России учредителя благотворительного фонда осудили за растрату пожертвований

Суд дал 6 лет экс-президенту фонда за растрату 20 миллионов рублей пожертвований

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор в отношении бывшего президента и учредителя благотворительного фонда «Детский спортивный хоккейный клуб "МКМ"» Дмитрия Матвеева, которого признали виновным в растрате более 20 миллионов рублей пожертвований. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину осудили по статьям 159 («Мошенничество») и 160 («Присвоение или растрата») УК РФ, в зале суда он не признал вину. Суд приговорил Матвеева к шести годам лишения свободы, он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным следствия, подсудимый, занимая пост президента фонда, похитил 9,6 миллиона рублей, пожертвованных на покупку автобуса для детских хоккейных команд и агрегата для заливки льда. Он также растратил более десяти миллионов рублей, перечисленных благотворительному фонду в качестве помощи, и сделал несколько переводов на счета других лиц. Всего мужчина успел похитить более 21,4 миллиона рублей.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы дал девять лет колонии бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Его признали виновным в растрате 23 миллиардов рублей.

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      Олеся Мицкевич
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