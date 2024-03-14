В российском городе мужчину чуть не снесло ветром вместе с собакой

В Петропавловске-Камчатском мужчину чуть не снесло ветром вместе с собакой

В Петропавловске-Камчатском мужчину чуть не снесло ветром во время прогулки с собакой. Внимание на ситуацию в российском городе, которая попала на видео, обратил Telegram-канал «Камчатка №1».

На записи, сделанной очевидцем произошедшего, можно увидеть, как россиянин, держась за машину, выгуливает собаку возле дома в сильную непогоду. В один момент порывом ветра мужчину сносит на несколько метров вперед, после чего он поскальзывается, падает и проезжает несколько метров по льду, не выпустив при этом поводок из рук. Собака в этот момент бежит за ним.

В минувшую ночь на восточное побережье Камчатки обрушился сильнейший с начала года циклон, вызвавший мощную снежную бурю с порывами ветра местами до 60 метров в секунду. В результате по улицам Петропавловска-Камчатского начали разлетаться мусорные баки, в некоторых домах ветром выбило окна и двери подъездов. Кроме того, из-за нулевой видимости на дорогах резко увеличилось число ДТП. В связи с непогодой движение автотранспорта по главной федеральной трассе Камчатки между аэропортом и морским портом пришлось ограничить.

Ранее в марте на видео попали летающие из-за торнадо теплицы в турецкой провинции Анталья.

