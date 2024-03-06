Летающие теплицы в турецком городе попали на видео

Торнадо в Анталье поднял в воздух теплицы

Мощный торнадо в турецкой провинции Анталья обрушился на сельскохозяйственные угодья и поднял в воздух теплицы. Видео с места происшествия опубликовало сообщество «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» во «ВКонтакте».

Торнадо прошелся по прибрежному городу Кумлуджа в среду, 5 марта. Сильные порывы ветра значительно повредили теплицы — на кадрах видно, как крупные части построек летают в воздухе. Сообщается, что из-за непогоды пострадали трое детей и человек, находившийся внутри автомобиля, на который упало дерево.

Ранее в Приморье впервые зафиксировали огненный смерч. Сейчас в российском регионе бушуют мощные природные пожары, из-за которых обычно возникают такие торнадо. В Хасанском округе Приморья введен особый противопожарный режим.