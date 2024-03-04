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06:14, 4 марта 2024Среда обитания

Огненный смерч впервые зафиксировали в российском регионе

В Приморье впервые зафиксировали огненный смерч

Огненный смерч или огненный торнадо — впервые зафиксировали в Приморье, где бушуют природные пожары. Об этом рассказала РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.

«Вихрь дыма, огня, пепла — возникает, как правило, в месте природных пожаров, когда сочетаются несколько факторов: огонь, пожар, ветер», — пояснила она, отметив, что нынешний случай в российском регионе показал, что ветер не является основным «компонентом».

Ранее стало известно, что в Хасанском округе Приморья, где бушуют природные пожары, ввели особый противопожарный режим. Пожарным удалось предотвратить переход огня на жилые дома, а всего с 1 по 2 марта в округе было зафиксировано 23 термоточки.

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      Марина Совина
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