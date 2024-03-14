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11:28, 14 марта 2024Мир

В США заявили о неспособности Украины выстоять с новым пакетом помощи

Советник по нацбезопасности Салливан: Украине не хватит нового пакета помощи

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны выстоять с новым пакетом помощи от США в размере 300 миллионов долларов. Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, передает газета The New York Times (NYT).

«Этого далеко не достаточно, чтобы удовлетворить боевые потребности Украины, и такой шаг не поможет в достаточной мере восполнить дефицит боеприпасов», — приводит издание слова советника.

Также авторы материала подчеркивают, что Украина потеряет больше территорий, если не получит пакет помощи в 60 миллиардов долларов, который задерживается Конгрессом США. Оказываемая ныне помощь значительно ниже той, которую хотела оказать президентская администрация Джо Байдена.

Ранее Салливан рассказал, что США передадут пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов. Предполагается, что ВСУ получат ракеты ATACMS, а также дополнительные снаряды для 155-миллиметровых гаубиц и управляемой ракетной системы залпового огня.

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      Максим Габриелян
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