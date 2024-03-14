В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме, в результате эвакуировали 93 семьи

Рано утром в жилом корпусе в Тбилиси произошел взрыв, в результате эвакуировали 93 семьи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

«С первых же минут инцидента на месте были мобилизованы как сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям МВД и профильных ведомств, так и представители столичной мэрии и администрации Дидубийского района», — заявили в мэрии.

Уточняется, что мощный взрыв произошел в жилом доме на улице Самтреди №2 в районе Дидубе. Администрация Дидубийского района разместила эвакуированных жителей в гостиницах. По информации грузинских телекомпаний, взрыв произошел на первом этаже.

Ранее в районе Эребуни в Ереване прогремел взрыв с обрушением. Сообщалось, что, по предварительным данным, было разрушено два здания по адресу Нор-Ареш, 34. Пользователи соцсетей утверждали, что взрыв мог произойти в пекарне.