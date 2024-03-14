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12:33, 14 марта 2024Бывший СССР

В ВСУ сообщили о повреждении промышленности на юге Украины

Силы обороны юга Украины сообщили о повреждении промышленного предприятия

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

На юге Украины пострадало промышленное предприятие. О повреждении промышленности сообщили Силы обороны юга Украины в Telegram.

«Во время артиллерийских обстрелов было повреждено промышленное предприятие», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) рассказали о повреждении линии газопровода и автомобильного предприятия. О месте расположения объектов не сообщается. При этом отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области оказались повреждены объекты инфраструктуры. Количество, назначение и степень повреждения объектов названы не были.

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      Александр Курбатов
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