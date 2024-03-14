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20:01, 14 марта 2024Бывший СССР

В Херсонской области объяснили бессилием атаки ВСУ на жилые дома

Сальдо: Киев от бессилия пытается дестабилизировать обстановку на Херсонщине

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили количество атак на гражданскую инфраструктуру левобережья Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Киевский режим от бессилия пытается дестабилизировать обстановку в регионе, но у него ничего не выйдет», — написал Сальдо, добавив, что Херсонская область сделала свой выбор.

Губернатор также рассказал о повреждении жилого пятиэтажного дома в Новой Каховке в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ. «Взрыв произошел в подъезде, пробиты два межэтажных перекрытия. Лишь по счастливому стечению обстоятельств пострадавших среди жителей нет», — уточнил он.

Ранее Владимир Сальдо рассказал о рейде российских морпехов на подконтрольное ВСУ правобережье Днепра в Херсонской области. По словам губернатора, военнослужащим ВС РФ удалось уничтожить пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, пункты наблюдения и связи.

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      Валентин Карант
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