Российский подросток работал на украинские кол-центры мошенников
В Петербурге полицейские задержали 16-летнего подростка, работавшего на украинские кол-центры. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Юноша подозревается в неправомерном доступе к компьютерной информации. Он нашел в даркнете подработку с ежемесячной оплатой в криптовалюте. В его задачу входило обеспечивать техническую поддержку деятельности украинских кол-центров мошенников и подменять номера иностранных абонентов на российские при звонках гражданам.
Подросток арендовал однокомнатную квартиру, где установил четыре GSM-шлюза, две тысячи сим-карт и ноутбук с программным обеспечением для звонков через интернет.
Также полицейские выявили еще двоих системных администраторов, сотрудничавших с украинскими аферистами. В отношении них возбуждены уголовные дела, они арестованы.