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12:12, 14 марта 2024Силовые структуры

Российский подросток работал на украинские кол-центры мошенников

Волк: в Петербурге 16-летний подросток работал на украинские кол-центры
Начало событий в новости Задержание россиян-айтишников за помощь украинским мошенникам попало на видео

Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

В Петербурге полицейские задержали 16-летнего подростка, работавшего на украинские кол-центры. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Юноша подозревается в неправомерном доступе к компьютерной информации. Он нашел в даркнете подработку с ежемесячной оплатой в криптовалюте. В его задачу входило обеспечивать техническую поддержку деятельности украинских кол-центров мошенников и подменять номера иностранных абонентов на российские при звонках гражданам.

Подросток арендовал однокомнатную квартиру, где установил четыре GSM-шлюза, две тысячи сим-карт и ноутбук с программным обеспечением для звонков через интернет.

Также полицейские выявили еще двоих системных администраторов, сотрудничавших с украинскими аферистами. В отношении них возбуждены уголовные дела, они арестованы.

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      Любовь Ширижик
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